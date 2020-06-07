غوايدو في شوارع فنزويلا مجددا

ظهر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، من جديد في الشارع وسط المواطنين، وذلك في فيديو وزعه أنصاره السبت. وفي اللقطات ظهر غوايدو، مرتديا قفازات وكمامة للوقاية من كورونا.

وظهر غوايدو بالقرب من خط سيارات أمام محطة وقود وتبادل التحية مع السائقين وتحدث إليهم.

وقال غوايدو، في أحد تلك المقاطع التي لم يعرف مكان أو تاريخ تصويرها: "هم الذين يختبئون (...) مكافأة 15 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليهم. أنا أقوم بإظهار وجهي".

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، قال قبل أيام، إن غوايدو لجأ إلى السفارة الفرنسية في كاراكاس، لكن السلطات الفرنسية نفت ذلك يوم الجمعة.

وردا على سؤال، عما إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجودا في مقر إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجودا داخل سفارة فرنسا، قال أريازا: "لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي بلد كان، في هذه الحالة سفارتي إسبانيا أو فرنسا".

المصدر: afp