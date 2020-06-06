أردوغان: سنجعل تركيا قوية وكبيرة وعظمتها لا تقاس بمدى أسلحتها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اليوم عازمة أكثر من الأمس على تحقيق هدفها، بأن تكون قوية وكبيرة، وأن عظمتها لا تقاس بعدد سكانها، ولا بالمدى الذي تصله أسلحتها.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة السبت، بمناسبة افتتاح العديد من المشاريع الخدمية في عدد من الولايات التركية: "عظمة تركيا لا ولن تقاس بعدد سكاننا وحجم اقتصادنا، والمدى الذي تصل إليه أسلحتنا، وجودة مدننا. فإلى جانب الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والبنية التحتية، عظمة تركيا تتمثل في وقفتها الإنسانية، وأظهرت ذلك للعالم في فترة وباء كورونا".

وأكد أردوغان أن "تركيا لن يثنيها أي شيء عن تحقيق هدفها في أن تكون دولة كبيرة، طالما أن الشعب التركي يحافظ على أخوته وتكاتفه".

وفي حديثه عن المشاريع الخدمية لحكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا منذ 2002، أشار أردوغان إلى أنها بنت في الأعوام الـ18 الماضية 576 محطة كهرومائية، ورفعت عدد مراكز مياه الشرب من 84 إلى 247.

المصدر: وكالة الأناضول