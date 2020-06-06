ارتفاع ملموس في الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شهدت أمس الجمعة ارتفاعا ملموسا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة رصد 24720 إصابة جديدة بالعدوى في البلاد خلال يوم أمس، الخامس من يونيو، مقابل 21140 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ أسبوع على الأقل.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية عتبة الـ24 ألفا يوم السبت الماضي عندما كانت عند مستوى 24146 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الجامعة إلى رصد 921 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس مقابل 1036 وفاة الخميس.

وسجلت في الولايات المتحدة خلال 134 يوما منذ رصد أول حالة 1898401 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفى 109137 منهم، وتماثل أكثر من 491 ألفا للشفاء، حسب إحصاءات الجامعة.

المصدر: RT