كاراكاس توقف مدراء تلفزيون مملوك لشركة أمريكية بعد انسحابها من سوق فنزويلا

أوقفت السلطات الفنزويلية ثلاثة مدراء في تلفزيون "دايرك-تي.في" المملوك لشركة أمريكية إثر قرارها وقف عملياتها على أراضي البلاد بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على كاراكاس.

وقال نائب مدير القناة المسؤول عن الاستراتيجية كارلوس فياميزار للصحافيين قبل أن يسلم نفسه "آمل أن تكون هناك عدالة في هذا البلد، مضيفا أنه "فوجئ كثيرا" بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وزميليه السابقين هكتور ريفيرو ورودولفو كارانو، اللذين قال محامي فياميزار إنهما "سلما نفسيهما طوعا" للسلطات وهما موقوفان في مقر جهاز الاستخبارات في كاراكاس.

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وعبر موظفون سابقون في "دايرك-تي.في" عن تضامنهم مع المدراء الثلاثة، في تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصدرت مذكرات التوقيف قبل نحو ثلاثة أسابيع عقب إعلان شركة "إيه.تي أند تي" في 19 مايو انسحابها "فورا" من سوق التلفزيون المدفوع في فنزويلا والتي قدمت فيه فضائية "دايرك-تي.في".

وبموجب شروط رخصة التلفزيون المدفوع الممنوحة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، يتعين على "دايرك-تي.في" نقل شبكة "غلوبوفيجن" الإخبارية الخاصة وقناة "بدفيسا" التابعة لمؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية، لكن "إيه تي اند تي" قالت إن العقوبات الأمريكية تحظر نقل الشبكة والقناة.

وقال المحامي إن المدراء الثلاثة الموقوفين "لم يشاركوا في ما حصل، لم يعلموا ما كان يحصل".

وبعد ثلاثة أيام من قرار "إيه تي اند تي" إغلاق عملياتها، أمرت أعلى محكمة في فنزويلا بمصادرة منشآت الشركة ومعداتها، كما منعت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي توفر خدمة "دايرك-تي.في" في فنزويلا، وهي "غالاكسي انترتينمنت"، من مغادرة البلاد.

المصدر: أ ف ب