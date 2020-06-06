رحيل مفاجئ للإعلامي الكويتي وليد المؤمن

نعت وزارة الإعلام الكويتية، رئيس قسم مذيعي أخبار الإذاعة بقطاع الأخبار والبرامج السياسية في الوزارة وليد المؤمن الذي توفي فجر اليوم السبت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، محمد العبد الله المبارك الصباح، في بيان صحفي: "إن رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص".

إنّا لله وإنّا إليه راجعون



انتقل إلى رحمة الله تعالى الرجل الخلوق مذيع تلفزيون الكويت #وليد_المؤمن ..

الله يغفر له و يرحمه و يصبر اهله و محبيه pic.twitter.com/Q8xbn8dOcY — حجي محمود 🇰🇼 (@hajji_muhmood) November 18, 2017

وأضاف "تلقينا ببالغ الحزن والأسى فجر اليوم نبأ وفاة أحد أبناء وزارة الإعلام المخلصين ذي الخلق الطيب والسمعة الرفيعة والمشهود له بإخلاصه وتميزه في عمله كأحد الكوادر الإعلامية الكويتية المتخصصة في مجال العمل الإخباري الذي التحق به منذ نحو 20 عاما".

فقدناك

أيها المهذب…الخلوق…الخجول…الوفي

خبرتك ياوليد من الزملاء القلائل

الذين لم يبيعوا الزمالة

ولم ينقطع تواصلهم معي

بعد إيقافي عن العمل

بعكس الكثيرين الذين آثروا الإبتعاد…!

رحمك الله أيها الغالي

وأسكنك فسيح جناته

وعظم أجرنا…وأجر أسرتك

وإنا لله وإنا إليه راجعون#وليد_المؤمنpic.twitter.com/X9yp98CBqX — فريح العنزي (@FraihAlanzi) November 18, 2017

وذكر أن الفقيد كان خلال فترة عمله في الوزارة مثالا للمذيع الكويتي المجتهد والمتميز والملتزم بقواعد وأسس العمل الإعلامي ونموذجا مشرفا للإعلامي الوطني بما قدمه من صورة مشرقة للكويت وتسويق لصورتها الحضارية والإنسانية.

وتقدمت وزارة الإعلام وجميع العاملين فيها بخالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى زملائه وإخوانه بالوزارة والأسرة الإعلامية الكويتية ومشاهديه ومستمعيه داخل الكويت وخارجها الذين فقدوا برحيله نموذجا إعلاميا كويتيا مشرفا.

الإعلامي الخلوق #وليد_المؤمن سيفتقدك تلفزيون الكويت ومتابعيه.



تشرفت بمعرفة المرحوم بإذن الله تعالى وكان إنسانا راقيا جدا بتعامله وحسن أخلاقه.



أسأل الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويصبر أهله وذويه ولا يريهم مكروه بعزيز أو غالٍ. — رياض أحمد العدساني (@R_Aladasani) November 18, 2017

وكان الإعلامي ومذيع تلفزيون الكويت وليد المؤمن انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات، على أن يبدأ أول أيام العزام اليوم في حسينية عقيلة الطالبيين في منطقة الرميثية.

وكان الراحل قد تعرض لمضاعفات بحالته الصحية قبل أن يدخل في غيبوبة أدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.

المصدر: "صحف كويتية"