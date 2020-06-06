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رئيس البرلمان الإيراني يرد على ترامب بآية قرآنية من سورة محمد

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رئيس البرلمان الإيراني يرد على ترامب بآية قرآنية من سورة محمد
Reuters West Asia News Agency
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رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بآية قرآنية، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن الوقت الآن هو أفضل وقت للتفاوض مع إيران.

واشتشهد قاليباف في رده على ترامب، بالآية 35 من سورة محمد: "فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ".

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، في تغريدة على "تويتر" أن "الله يدعو المؤمنين لعدم الضعف والوهن في مواجهة الكفار وإلى عدم المساومة مع الكفار لأن المؤمنين هم الأعلون والله معهم وأنه تعالى سيوفيهم أجورهم على أعمالهم (مقاومتهم) كاملة".

وكان ترامب قد دعا إيران أن "لا تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. يمكنها (إيران) عقد صفقة أفضل الآن!"

المصدر: وكالات

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