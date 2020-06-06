واشنطن تسلم موسكو وعواصم أخرى مسودة قرار أممي لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها سلمت روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر.

وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

وقالت كرافت للصحافيين: "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15. لكن، كما تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين".

وأضافت أنه "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران"، معتبرة أنه "من الضروري جدا ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة".

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ينتهي مفعول الحظر بناء على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 الذي أقر الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان الحظر الممتد لخمسة أعوام حلا وسطا توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وروسيا والصين اللتان أرادتا رفعه بمجرد توقيع الاتفاق.

لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي اعتبره "أسوأ صفقة على الإطلاق".

مع ذلك، تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية أن الأمم المتحدة لا تزال طرفا في الاتفاق وبإمكانها فرض عقوبات على إيران لعدم التزامها به.

من جهتها، حذرت إيران التي تخلت عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق حول برنامجها النووي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد انتقد الولايات المتحدة الشهر الماضي لمحاولتها تمديد حظر الأسلحة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

المصدر: أ ف ب