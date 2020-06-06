المناطق الحدودية بكوريا الجنوبية تدعو سيئول لوقف إرسال المنشورات إلى الجارة الشمالية

دعت رابطة رؤساء بلديات مناطق كوريا الجنوبية المحاذية للشمال، وزارة الوحدة لوضع لوائح أكثر صرامة توقف المنشقين الشماليين ونشطاء آخرين عن إرسال منشورات عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.

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وسلم جونغ ها-يونغ، رئيس بلدية كيمبو غرب سيئول، أمس الجمعة، خطابا نيابة عن رابطة مكونة من رؤساء بلديات 10 مناطق حدودية، لوزير الوحدة كيم يون-تشول، وحثه على إيقاف حملة المنشورات التي تقودها مجموعات من المنشقين، بالإضافة إلى تشريع قانون يحظر مثل هذه الحملة.

وجاء في الخطاب: "إرسال المنشورات إلى الشمال هو عمل غير مسؤول ويحطم أحلام من يعيشون بالمناطق الحدودية في حياة آمنة ومسالمة بدون توترات".

من جانبه رد الوزير بأنه "على دراية تامة بأهمية الأمر بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الحدودية للحفاظ على سلامهم واقتصادهم". وأضاف "سنتعاون عن كثب مع الرابطة".

ويأتي الخطاب بعد أن أصدرت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بيانا منددا بحملة المنشورات، ووصفتها بالعمل العدائي الذي ينتهك اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين أثناء قمة 2018، والتي تحظر الأعمال العدائية ضد الدولتين.

وحذرت من أن كوريا الشمالية قد تلغي الاتفاق العسكري بين الكوريتين، وتفكك مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بكيسونغ الحدودية، بالإضافة إلى غلق مكتب الاتصال المشترك، ما لم يوقف الجنوب تحليق هذه المنشورات عبر الحدود.

المصدر: "يونهاب"