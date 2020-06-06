بادين يحصل على الأصوات الكافية للترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة

حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جوزيف بايدن، على عدد الأصوات الكافية من مندوبي الحزب الديمقراطي لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ولتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية يتعين على المرشح المحتمل من الحزب الديمقراطي الحصول على 1991 من أصوات مندوبي الحزب.

وبحسب نتائج الانتخابات التمهيدية، التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، في عدد من الولايات الأمريكية، حصل بايدن على 1993 صوتا، وهو ما يسمح له بأن يصبح مرشحا رئاسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي يجب أن يتم الإعلان خلاله عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، إلى 17-20 أغسطس القادم، بسبب تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات