ترامب: عمدة واشنطن تفتقر للكفاءة وغير مؤهلة لإدارة مدينة مهمة كواشنطن

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق على عمدة واشنطن موريل باوزر، واصفا إياها بعديمة الكفاءة وغير المؤهلة لإدارة مدينة مهمة كواشنطن.

وكتب ترامب على "تويتر": "العمدة باوزر غير كفوءة إلى حد كبير وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة واشنطن، ولولا تحرك الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني، لكانت ستبدو الآن كنظيرها، عمدة مينيابوليس!".

.@MayorBowser is grossly incompetent, and in no way qualified to be running an important city like Washington, D.C. If the great men and women of the National Guard didn’t step forward, she would have looked no better than her counterpart Mayor in Minneapolis! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

وكانت باوزر دعت يوم الخميس الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى إلى الانسحاب من العاصمة، قائلة: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل جورج فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل الشرطة في مينيابوليس.

المصدر: RT