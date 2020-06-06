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ترامب: عمدة واشنطن تفتقر للكفاءة وغير مؤهلة لإدارة مدينة مهمة كواشنطن

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ترامب: عمدة واشنطن تفتقر للكفاءة وغير مؤهلة لإدارة مدينة مهمة كواشنطن
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة واشنطن موريل باوزر
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق على عمدة واشنطن موريل باوزر، واصفا إياها بعديمة الكفاءة وغير المؤهلة لإدارة مدينة مهمة كواشنطن.

وكتب ترامب على "تويتر": "العمدة باوزر غير كفوءة إلى حد كبير وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة واشنطن، ولولا تحرك الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني، لكانت ستبدو الآن كنظيرها، عمدة مينيابوليس!".

وكانت باوزر دعت يوم الخميس الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى إلى الانسحاب من العاصمة، قائلة: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل جورج فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل الشرطة في مينيابوليس.

المصدر: RT

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