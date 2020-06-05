اليابان تسعى لإنتاج لقاح لكورونا واستخدامه في يونيو 2021

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن بلاده تسعى جاهدة لإنتاج لقاح مضاد لكورونا واستخدامه بحلول شهر يونيو 2021.

وشدد الوزير على أنه إذا كان التحضير لإنتاج اللقاح يبدأ عادة بعد اكتمال التطوير، فإن هذه المرة سيتزامن فيها التطوير والإعداد في وقت واحد.

وسيتم تخصيص 140 مليار ين (نحو 1.3 مليار دولار) من الميزانية الإضافية لليابان لإنتاج لقاح ضد "كوفيد-19".

ولم تشهد اليابان تفشيا كبيرا لفيروس كورونا مقارنة بدول كبرى أخرى، حيث أعلنت تسجيل نحو 17 ألف إصابة و900 وفاة.

وتسارع دول العالم الخطى لإنتاج لقاح ضد الفيروس، حيث تجرى حاليا العديد من التجارب السريرية التي ستصدر نتائجها النهائية العام المقبل، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 70 لقاحا قيد التطوير.

المصدر: وكالات