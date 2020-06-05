ترامب يهدد برسوم جديدة على منتجات الصين والاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي، وعلى شركات صينية إذا لم تخفض بكين وبروكسل ضرائبهما على المنتجات البحرية الأمريكية.

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وأثناء مشاركته في فعالية للصيادين التجاريين، طلب ترامب من مستشاره التجاري بيتر نافارو أن يحدد قائمة المنتجات التي سيفرض عليها الرسوم ما لم تسقط بكين ضرائبها عن سرطان البحر الأمريكي.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي إذا لم تخفض الدول الأوروبية ضرائبها على سرطان البحر الأمريكي.

المصدر: "رويترز"