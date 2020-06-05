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وزير الصحة البريطاني يناشد مواطنيه عدم الاشتراك في المظاهرات بسبب كورونا

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وزير الصحة البريطاني يناشد مواطنيه عدم الاشتراك في المظاهرات بسبب كورونا
Reuters TOBY MELVILLE
الاحتجاجات في العاصمة البريطانية لندن
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ناشد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك البريطانيين اليوم الجمعة، عدم الاشتراك في المظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "أتفهم السبب في أن الناس يشعرون بالاستياء الشديد، لكننا لا نزال نواجه أزمة صحية ولا يزال فيروس كورونا تهديدا حقيقيا".

وشارك عشرات الآلاف في مسيرة وسط العاصمة البريطانية لندن الأربعاء، احتجاجا على العنصرية، وتضامنا مع متظاهري الولايات المتحدة المحتجين على مقتل مواطنهم من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة.

المصدر: "رويترز"

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