واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، أنها ستسمح لطائرات الركاب الصينية بإجراء رحلتين أسبوعيا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان بكين أنها ستخفف من قيود كورونا لدخول مزيد من الطائرات الأجنبية.

وأعربت الوزارة عن انزعاجها من الصين "التي تملي وحدها شروط سوق النقل الجوي بين الصين والولايات المتحدة، من دون مراعاة حقوق الشركات الأمريكية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت في وقت سابق إنها ستمنع طائرات الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

المصدر: "رويترز"