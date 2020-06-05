إصابة عسكريين أمريكيين بصاعقة قرب البيت الأبيض

ضربت صاعقة منطقة تجمع للمتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد في واشنطن، وأصابت اثنين من العسكريين هناك.

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وذكرت مديرية المطافئ والإسعاف في مقاطعة كولومبيا، عبر صفحتها في "تويتر"، أن الحادث وقع في حديقة "لافاييت بارك" بالقرب من البيت الأبيض، مضيفة أنها تلقت اتصالا بعد منتصف ليل الجمعة عن تعرض عسكريين اثنين لصاعقة ضربت داخل الحديقة.

Shortly after midnight, #DCsBravest received a call for a report of 2 military personnel suffering the effects of a nearby lighting strike within the Lafayette Park perimeter. Both were transported with non life threatening injuries. pic.twitter.com/JvwRIHk74k — DC Fire and EMS #StayHomeDC (@dcfireems) June 5, 2020

وأشارت إلى أن العسكريين نقلا إلى المستشفى وأن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.

وشهدت العاصمة الأمريكية مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة دفعت جزءا من المحتجين إلى مغادرة مكان تجمعهم قبالة البيت الأبيض.

المصدر: تاس