ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا

أعلنت جنوب إفريقيا عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة سريعة مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الجمعة، إنه "قلق بشكل خاص على الإقليم المحيط بمدينة كيب تاون".

وأضاف: "ويسترن كيب هي بؤرة الإصابات بكوفيد-19، وهذا يقلقنا بشدة".

وسجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد للإصابات اليومية أمس الخميس، وبلغ 3267 حالة جديدة.

وأصبح إقليم ويسترن كيب البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا بتسجيل زهاء ثلثي إجمالي الإصابات بالبلاد البالغ عددها 40792 حالة، كما سجل أيضا 651 وفاة من جملة 848 بمختلف أنحاء البلاد.

وتتوقع الحكومة تصاعدا في الإصابات قبل ذروة مرتقبة في أغسطس وسبتمبر، كما تتوقع زيادة معدلات الإصابة في المناطق المزدحمة التي يقطنها الفقراء، فيما تعاني السلطات من نقص وسائل الفحص والأطقم الطبية والأسرة بالمستشفيات.

المصدر: "رويترز"