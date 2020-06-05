موسكو: تشيكيا ستتلقى ردا مناسبا على ترحيل دبلوماسيينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن موسكو سترد على ترحيل تشيكيا موظفين اثنين في السفارة الروسية لدى براغ.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن حكومة بلاده قررت ترحيل دبلوماسيين روسيين على خلفية تقارير عن قيام دبلوماسي روسي بإدخال كمية من سم الريسين إلى تشيكيا.

وقالت الخارجية الروسية في تعليق لها على هذا الإعلان: "لن تتلقى تصرفات براغ ردا مناسبا فقط، بل سيتم أخذها بعين الاعتبار أثناء بلورة النهج الروسي تجاهها. هذه الاستفزازات تستدعي المساءلة".

وتابعت الوزارة: "لقد تصرف الجانب التشيكي بصورة غير لائقة وغير شريفة عندما أقدم على هذه الخطوة غير الودية"، مضيفة أن "السلطات التشيكية ألحقت بالعلاقات الروسية التشيكية أضرارا جسيمة".

وفي 27 أبريل نقلت مجلة Respekt الأسبوعية التشيكية عن مصدر في الأجهزة الاستخاراتية، أن رجلا وصل إلى براغ مطلع أبريل، وفي حقيبته كمية من سم الريسين.

وفي 10 مايو، كشف التلفزيون التشيكي أن الحديث يدور عن أندريه كونتشاكوف، القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ.

وحسب وسائل إعلام تشيكية، اضطرت السلطات لتوفير حماية لثلاثة سياسيين تشيكيين كان لهم دور في إطلاق اسم السياسي الروسي المغتال بوريس نيمتسوف على ساحة قبالة مبنى السفارة الروسية في براغ، وإقامة نصب تذكاري لجنود تابعين للجنرال السوفيتي الخائن إبان الحرب العالمية الثانية أندريه فلاسوف، وإزالة تمثال للمرشال السوفيتي إيفان كونيف الذي حررت قواته براغ من النازية.

المصدر: نوفوستي