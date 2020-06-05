الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون جدا إزاء رفض إيران تفتيشنا كافة المواقع المطلوبة

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إيران إلى التعاون معها بشكل كامل ومنحها الوصول إلى المواقع التي تثير اهتمامها.

وأعربت الوكالة في تقريرها الربعي الذي نشرته اليوم الجمعة عن قلقها إزاء رفض السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية إتاحة وصول خبراء الوكالة إلى اثنين من المواقع.

وفي تقريرها الصادر في مارس، اتهمت الوكالة إيران بعدم تقديم توضيحات بشأن ثلاثة مواقع نووية سابقة أثارت اهتمام الوكالة ومنعت خبراءها من الوصول إلى اثنين منها.

وكشف التقرير الجديد الذي وزعته الوكالة على الدول الأعضاء فيها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسب "رويترز"، عن تفاصيل جديدة بشأن الأنشطة والمواد المشبوهة التي تم رصدها في تلك المواقع.

ولفت التقرير إلى الوجود المحتمل لقطعة من اليورانيوم في أحد المواقع المذكورة، مشيرا إلى أنه خضع لعمليات التعقيم والتسوية المركزة في عامي 2003 و2004.

وأكد التقرير أن إيران لا تزال تخالف الشروط المنصوص عليها في الاتفاق النووي في ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي ارتفع منذ فبراير من 1020 حتى 1571.6 كيلوغراما، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن التقرير.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس