عمدة لندن يرفض المشاركة في احتجاجات البريطانيين ضد العنصرية

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إنه لن يشارك في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية في الولايات المتحدة، بسبب الظروف الحالية التي تفرضها قيود جائحة كورونا.

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وأعرب خان عن تعاطفه مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد "بطريقة وحشية"، لكنه أكد أن المشاركة في الاحتجاجات تخرق قواعد التباعد الاجتماعي، كما دعا المشاركين إلى "الامتثال للنصائح الطبية والعلمية".

من جهته، أكد نائب رئيس جهاز الشرطة البريطانية لورنس تايلور أن المشاركة في هذه الاحتجاجات "تخرق القانون"، مضيفا أن المتظاهرين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم لخطر العدوى.

وأثار مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد موجهة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة والعديد من مدن العالم، للتنديد بما يتعرض له الأمريكيون من أصول إفريقية من عنصرية وسوء معاملة.

المصدر: "ديلي ميل"