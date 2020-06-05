رئيس كوريا الجنوبية بصدد التقاعد في مدينة قرب معبد بوذي شهير

كشفت سلطات مدينة يانغسان الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية أن رئيس البلاد مون جيه-إن الذي تنتهي ولايته الرئاسية في مايو 2022، ينوي العيش على المعاش في هذه المدينة الريفية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن وكالة الأمن الرئاسي اشترت مؤخرا قطعة أرض تبلغ مساحتها 3860 مترا مربعا في المدينة وفيها منزل مكون من طابقين، وذلك مقابل 1.2 مليون دولار.

ويقع المنزل قرب معبد تونغدو البوذي الشهير على بعد 380 كم جنوب شرق العاصمة سيئول.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر بناء بيت جديد للرئيس وزوجته هناك إضافة إلى مرافق للحراسة الخاصة بهما.

ويمتلك الرئيس الكوري الجنوبي بيتا خاصا آخر في منطقة ميغوك -دونغ في المدينة نفسها يبعد 30 دقيقة تقريبا بالسيارة عن موقع المنزل الجديد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الأمن الرئاسي قوله إن مون قرر شراء قطعة أرض جديدة بسبب مخاوف أمنية متعلقة بالمساحة المحدودة لموقع ميغوك -دونغ.

المصدر: يونهاب