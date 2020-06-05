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انخفاض إصابات كورونا إلى أقل من نصفها في إنجلترا

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انخفاض إصابات كورونا إلى أقل من نصفها في إنجلترا
AFP Oli SCARFF
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في إنجلترا
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أظهر تقرير عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن مستويات العدوى بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا انخفضت بشكل حاد، ما يبعث الأمل بتخفيف قيود العزل في وقت أبكر مما كان مقررا.

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وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين بالفيروس في إنجلترا، خارج المستشفيات ودور الرعاية بلغ زهاء 53 ألفا في الفترة ما بين 17 و30 مايو، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة من السكان.

ويظهر هذا الرقم انخفاضا كبيرا في الإصابات مقارنة مع تقرير مماثل في الأسبوع الماضي أشار إلى تسجيل 133 ألف إصابة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة من السكان.

وشاركت جامعتا أوكسفورد ومانشستر في إعداد التقرير الذي استند إلى نتائج فحوص خضع لها 19 ألفا و723 شخصا.

المصدر: standard.co.uk

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