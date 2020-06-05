ترامب يهنئ نفسه بتقرير الوظائف في بلاده

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة نسب فيها الفضل لنفسه، في ما خلص إليه تقرير العمل الذي أشار إلى أن معدل البطالة في البلاد انخفض في ظل جائحة فيروس كورونا.

وكتب ترامب في غضون دقائق بعد نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو: "حقا تقرير وظائف كبير... لقد أحسن الرئيس ترامب" في ما فعل.

وأضاف: "إنه رقم رائع... مبهج... دعونا نصفه بصراحة تقريرا مذهلا".

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

وأظهر تقرير وزارة العمل الشهري أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل.

وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 2.509 مليون وظيفة، بعد انخفاض قياسي بـ20.687 مليون في أبريل.

وجاء التقرير في مواجهة توقعات بأن معدل البطالة سيقترب من 20 بالمئة في مايو بعد تسريح ملايين العاملين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة.

من جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن التقرير يشير إلى بداية تعافي اقتصاد البلاد، مشددا على أن السلطات لن تدخر جهدا للنهوض بالاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"