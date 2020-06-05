كورونا في إسرائيل.. أكبر حصيلة إصابات يومية منذ شهر والحكومة تخضع بالكامل للفحص

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أكبر حصيلة منذ أوائل مايو.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد ارتفع إلى 17562، بما في ذلك 15013 حالة شفاء و2227 حالة نشطة.

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وبين هؤلاء المرضى 30 شخصا في حالة خطرة، 23 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 291 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن عدد المدارس ورياض الأطفال التي تم إغلاقها بسبب اكتشاف إصابات بكورونا فيها ارتفع خلال اليوم الأخير من 87 إلى 92.

وأكدت الوزارة أن 304 تلاميذ ومدرسين على الأقل أصيبوا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، ولا يزال أكثر من 13.7 ألف قيد الحجر الصحي.

في الوقت نفسه، أكدت الحكومة أن مجلس الوزراء بأكمله سيخضع لفحص كورونا بعد اجتماعه الأسبوعي الأحد القادم، وذلك على خلفية إصابة النائب عن القائمة المشتركة في الكنيست، سامي أبو شحادة، بالعدوى مؤخرا.

وعاود معدل الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل الارتفاع في الآونة الأخيرة، على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية