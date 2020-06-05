دي مايو: ندرس بعناية مقترح ترامب حول دعوة روسيا إلى قمة G7

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستدرس "بعناية" مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول توسيع دائرة المشاركين في القمة المقبلة لمجموعة السبع الكبرى لتشمل روسيا.

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وقال دي مايو اليوم الجمعة، خلال مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن "إيطاليا مهمة بأي اقتراح يمكن أن يسهم في الحوار والتشاور الدوليين، خاصة إذا جاء من حلفائنا".

وأضاف أن بلاده تدعم "الحوار متعدد الأطراف بأي شكل من أشكاله وعلى أي منصة، بما يعزز التنسيق على صعيد الاقتصاد والسياسة الدولية في صالح التنمية العالمية، وأي اقتراح يتماشى مع هذه التغييرات العالمية ستقبله إيطاليا باهتمام".

وكان الرئيس الأمركي دونالد ترامب الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة السبع هذا العام، قد أعلن في الـ3 من مايو، نيته تأجيل موعد انعقادها إلى شهر سبتمبر القادم بدلا من يونيو، وعبر عن رغبته في دعوة روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية إلى الاجتماع.

وأكد ترامب أن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة ضروري من ناحية "العقل السليم"، لأن مشاركة روسيا ستسهل حل العديد من المشاكل.

وتضم مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

المصدر: وكالات