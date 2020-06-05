ظريف ردا على ترامب: رهان مستشاريك غبي وعليك تقرير متى سيتم إصلاحه

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي شكر طهران على الإفراج عن المواطن الأمريكي مايكل وايت ودعاها إلى إبرام "صفقة كبرى".

وأشار ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر"، تعليقا على كلام ترامب، إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين واشنطن وطهران جاءت على الرغم من مساعي "مرؤوسي" سيد البيت الأبيض.

We achieved humanitarian swap *despite* your subordinates' efforts, @realDonaldTrump



And we had a deal when you entered office. Iran & other JCPOA participants never left the table.



Your advisors—most fired by now—made a dumb bet.



Up to you to decide *when* you want to fix it. pic.twitter.com/TFg698pWS9 — Javad Zarif (@JZarif) June 5, 2020

وقال وزير الخارجية الإيراني مخاطبا الرئيس الأمريكي: "قد كانت لدينا صفقة عندما توليت المنصب، ولم تنسحب إيران والأطراف الأخرى من خطة العمل الشاملة".

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وتابع: "قام مستشاروك برهان غبي، وعليك تقرير متى تريد إصلاح ذلك".

وجاء هذا تعليقا على تغريدة شكر فيها ترامب إيران على الإفراج عن وايت الذي كان محتجزا لديها منذ عام 2018 ودعا الجمهورية الإسلامية إلى إبرام "صفقة كبرى" قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT