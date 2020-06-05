ميركل تشدد للسراج على ضرورة إحياء الحوار السياسي في ليبيا

أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بحثا فيها آخر المستجدات السياسية والميدانية في ليبيا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان له أن ميركل أشادت بموافقة حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر على استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

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وتابع البيان أن المستشارة الألمانية شددت على ضرورة المضي قدما بالتوازي مع ذلك في سبيل إحياء عملية الحوار السياسي في ليبيا، مبدية استعداد برلين لدعم هذه الجهود.

ويأتي ذلك على خلفية التطورات المتسارعة في ليبيا وحولها على الساحتين الميدانية والدبلوماسية، حيث أحرزت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في الأيام الأخيرة نجاحات ملموسة على الأرض تمكن خلالها من بسط سيطرتها على منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة.

في الوقت نفسه، أجرى السراج أمس مفاوضات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشدد من هناك على أن حفتر ليس شريكا في عملية سياسية ولن تعطى له فرصة للتفاوض.

وجاء ذلك بعد يوم من زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق إلى موسكو حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما بحث حفتر مستجدات الوضع في البلاد مع مسؤولين مصريين كبار في القاهرة.

المصدر: RT