إيران.. تراجع ملموس في الإصابات بكورونا بعد ارتفاع قياسي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفاع الإجمالي إلى 167156، و63 حالة وفاة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 2886 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 167156، منهم 2573 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 8134".



ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 129741، فضلا عن إجراء 1040289 فحص تشخيص حتى اليوم.

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وأضافت الوزارة، أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء وارتفاع أعداد المصابين في أقاليم هرمزغان، كرمان، كرمانشاه، كردستان، بوشهر، أذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية.

في حين لم تسجل أي وفاة جديدة في 13 إقليما، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت إيران على مدار اليومين الماضيين أعلى حصيلة بالإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 3574 حالة جديدة أمس الخميس، و3134 إصابة الأربعاء.