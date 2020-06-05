الإمارات والشيشان تتبادلان المساعدات الإنسانية بإطار مكافحة كورونا (صور)

تبادلت الإمارات والشيشان المساعدات الإنسانية والطبية في إطار التضامن في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووصلت طائرة إماراتية خاصة تحمل شحنة طبية اليوم إلى جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار التعاون البناء بين البلدين في التصدي والتخفيف من أثر جائحة كورونا " كوفيد- 19".

RT

RT

RT

في المقابل، قدمت جمهورية الشيشان للإمارات هدية أخوية، عبارة عن مواد غذائية للشعب الإماراتي، وذلك "تقديرا لدور أبو ظبي ودعمها، ونظير العلاقات الأخوية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على أن تعود الطائرات بهدايا تزيد من عمق المحبة والأصالة بين البلدين".

RT

RT

من جهة أخرى، أرسلت الإمارات مساعدات طبية أخرى مماثلة عبر طائرة خاصة إلى جمهورية داغستان.

المصدر: RT