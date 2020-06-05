أنقرة: إطلاق نار استفزازي من الجانب اليوناني

أعلنت ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، أن مجموعة يونانية ترتدي زيا عسكريا أطلقت النار من قبيل الاستفزاز، باتجاه زورق تابع للشرطة التركية أثناء قيامه بدورية في نهر "مريج" على الحدود.

وقالت الولاية في بيان، الجمعة، إن شرطة العمليات الخاصة وجدت على الجانب التركي من الحدود، قرب مخفر "باشيورت" الحدودي، جثة أحد طالبي اللجوء بجانب شجرة، أثناء قيامها بدورية على نهر مريج.

وأوضحت أن "مجموعة مموهة عسكريا فتحت النار من الجانب اليوناني باتجاه زورق شرطة العمليات الخاصة أثناء تصويرهم الجثة".

وأشارت الولاية إلى أن "الشرطة قامت على الفور بأخذ مواقعها وأطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، ما أدى إلى توقف إطلاق النار من الجانب اليوناني".

المصدر: الأناضول