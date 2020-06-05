في أول يوم لها بحضانة أطفال.. ممرضة تخنق رضيعة بوسادة

أوقفت الشرطة الأوكرانية ممرضة بتهمة خنق رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، ما أدى إلى وفاتها جراء الاختناق بقيئها.

وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، أقدمت الممرضة على وضع وسادة على وجه الرضيعة الباكية، بحسب ما أظهره الفيديو المنشور في الصحيفة، فضلا عن وجود عدد آخر من الأطفال معها في ذات الوقت.

واعتقلت الشرطة إيرينا سوخانوفا، 51 سنة، في مدينة زابوروجي في أوكرانيا، للاشتباه في قتلها الرضيعة، وفقا لمصادر في الشرطة.

وقالت الشرطة إن الرضيعة اختنقت من قيئها لأن وجهها كان مغطى، "توفيت جراء انسداد معدي في الجهاز التنفسي"، ولفتت الشرطة إلى أن الممرضة حاولت إخفاء بعض الأدلة.

فيما أوضحت الممرضة أنها قامت بوضع الوسادة لحماية الطفلة من الوقوع ولحماية رقبتها، نافية التهم الموجهة لها، مشددة على أنها لم تسع لخنق الطفلة أو قتلها.

المصدر: دايلي ميل