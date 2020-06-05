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إصابة محتج عمره 75 عاما برأسه بعدما دفعه شرطيان بنيويورك (فيديو)

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إصابة محتج عمره 75 عاما برأسه بعدما دفعه شرطيان بنيويورك (فيديو)
Reuters Caitlin Ochs
احتجاجات على مقتل جورج فلويد في نيويورك
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في حادثة خطيرة، أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما في رأسه، بعدما دفعه عنصران من الشرطة في نيويورك، خلال احتجاجات على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

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وظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، رجل مسن يتحدث مع عناصر الشرطة، التي خرجت إلى شوراع مدينة بوفالو في نيويورك، للجم الاحتجاجات على إثر حادثة مقتل فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس الأمريكية، حيث دفع شرطيان الرجل فسقط أرضا، وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبدأ ينزف.

وقد بدا الشرطيان في بداية الأمر في حالة لا مبالاة، قبل أن يلحظا أن الرجل ينزف وأن إصابته بليغة، ما دفعهما إلى طلب النجدة الطبية لمعاينته.

ووفق ما نقلت "USA توداي" عن مصادر إعلامية، فقد تم طرد الشرطيين من عملهما بعد هذه الحادثة.

وتستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأمريكية، يتخللها أعمال شغب، ومواجهات بين الشرطة والمحتجين، وقد حمل وزير العدل الأمريكي ويليام بار في وقت سابق، "قوى خارجية" لم يسمها، مسؤولية تصعيد العنف في بلاده.

 المصدر: أمريكا اليوم

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