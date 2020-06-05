إدانة مدير وكالة إيرانية شبه رسمية بسبب مقابلة عن عمليات استخباراتية في أوروبا

أدان القضاء الإيراني المدير العام لوكالة "إسنا" شبه الرسمية، علي متقيان، على خلفية نشر وكالته مقابلة تتضمن انتقادات لعمليات استخباراتية تنفذها طهران في أوروبا.

وذكرت "لجنة حماية الصحفيين" غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنه من غير الواضح ماهية العقوبة الصادرة بحق متقيان بتهمة "نشر معلومات كاذبة بهدف إزعاج الرأي العام".

وأكدت وكالة "ميزان" الناطقة باسم السلطة القضائية الإيرانية أن متقيان قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وعامين أو 74 جلدة أو غرامة مالية.

وبرأت محكمة في طهران السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا علي مجيدي (الذي جاءت على لسانه تلك التصريحات المثيرة للجدل) والصحفي الذي أعد المقابلة معه.

وتم رفع هذه القضية تلبية لشكوى قدمتها استخبارات الحرس الثوري الإيراني على خلفية نشر "إسنا" في يناير عام 2019 المقابلة المذكورة التي ندد فيها السفير السابق بما وصفه "عمليات تعسفية" تنفذها طهران في أوروبا، محذرا من أنها تنسف ثقة دول القارة العجوز بالجمهورية الإسلامية.

وجاءت تلك المقابلة على خلفية اعتقال السلطات الألمانية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بدعوى أنه وكيل استخباراتي ومتورط في مخطط لتفجير مسيرة سنوية لحركة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في فرنسا.

وفي الوقت نفسه، اتهمت السلطات الدنماركية إيران بالتخطيط لاغتيال عناصر من "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" المعارضة مقيمين في أراضيها.

المصدر: وكالات