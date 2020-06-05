باريس تطالب طهران مجددا بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني
Reuters
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جددت وزارة الخارجية الفرنسية مطالبها لإيران بالإفراج عن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه المسجونة في طهران ست سنوات بعد إدانتها بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وجدد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم الجمعة مطالب بلاده قائلا: "اليوم، أطالب إيران رسميا مرة أخرى بالنيابة عن فرنسا بالإفراج فورا عن السيدة عادلخاه".
وأضاف: "هذا الوضع الجاري يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات بين فرنسا وإيران، وينال بشدة من الثقة بين البلدين".
وكانت إيران قد حكمت على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي. وتقبع عادلخاه داخل أحد السجون في إيران منذ عام.
المصدر: وكالات