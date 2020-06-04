ولي عهد بريطانيا يكشف أنه محظوظ بعد إصابته بكورونا

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إنه "محظوظ" لأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الأمير قوله: "كنت محظوظا في حالتي، وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة. لكنني تعرضت للإصابة، وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون".

وأضاف: "أتعاطف خصوصا مع الذين فقدوا أحباءهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة. هذا الأمر الأفدح بنظري".

وكان الأمير تشارلز، وهو الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية، أصيب بفيروس كورونا المستجد في مارس، لكن لم تظهر عليه سوى بعض الأعراض الطفيفة قبل أن يتعافى في الحجر خلال 7 أيام دون إدخاله إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية