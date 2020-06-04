الحكومة البلجيكية تحذر من التراخي في إجراءات الوقاية من كورونا

حذرت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، من مغبة التراخي وعدم احترام إجراءات الوقاية بما يكفي في مواجهة وباء كوفيد-19.

واعتبرت ويلمس أن إطلاق المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحظر والتي تؤمن قدرا جيدا من الحرية للمواطنين، لا تعني أن الوباء انتهى بالكامل.

ولفتت إلى أن الوقت لم يحن بعد للعودة إلى مرحلة ما قبل وباء كوفيد-19، وقالت: "من الطبيعي أننا نفكر انطلاقا من حرصنا على حريتنا، ولكن يجب الإبقاء على أكبر قدر من الحذر".

وأضافت: "رغم رفع الحواجز، يجب الاستمرار بالتقييد بإجراءات الوقاية خلال التصرفات الفردية".

وردا على سؤال حول تضارب تصرفات الدول الأوروبية في فتح الحدود الداخلية، حاولت رئيسة الوزراء التقليل من حجم المشكلة، مشيرة إلى إمكانية حل الإشكاليات التي استدعت رفض بعض الدول استقبال مواطنيها.

وتأمل السلطات البلجيكية أن تتمكن البلاد من تجاوز فصل الصيف بسلام وألا ترتفع معدلات الإصابة بالرغم من رفع الإغلاق الجزئي والسماح بمزيد من الأنشطة الجماعية.

المصدر: adnki.net