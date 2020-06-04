اعتقالات في القدس الشرقية بعد تعرض حاخام إسرائيلي للضرب (فيديو)

أطلق الأمن الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في حي وادي الجوز في القدس الشرقية، على خلفية ضرب الحاخام اليهودي إيهودا غليك قرب خيمة عزاء شاب فلسطيني معاق قتلته القوات الإسرائيلية.

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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين من سكان وادي الجوز في إطار تحقيقاتها في حادث ضرب غليك الذي نقل إلى المستشفى.

وتعرض غليك للضرب من قبل شبان فلسطينيين في القدس الشرقية مساء اليوم الخميس حينما حاول الوصول إلى بيت عزاء الشاب الفلسطيني من ذوي الإعاقة إياد الحلاق الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس السبت الماضي.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، أن غليك أصيب بجروح في ساقه.

وغليك معروف بقيادته اقتحامات المسجد الأقصى وهو يدعو إلى مشاركة اليهود المكان.

ونشرت مدرسة البكرية الوين للتعليم الخاص التي درس فيها الحلاق فيديو جديدا يظهره وهو يقوم بنشاطات تعليمية ضمن المؤسسة.

المصدر: RT