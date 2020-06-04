ظريف يعرب عن سعادته لتبادل المحتجزين بين طهران وواشنطن

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، عن ارتياحه لإطلاق الولايات المتحدة سراح المواطن الإيراني مجيد طاهري.

وكتب ظريف على "تويتر"، أنه "لمن دواعي سرورنا أن الدكتور مجيد طاهري والسيد مايكل وايت سينضمان قريبا إلى ذويهما".

وأضاف: "تم لم شمل البروفيسور سيروس أصغري مع أسرته أمس الأربعاء... يمكن أن يحدث هذا لجميع السجناء".

Pleased that Dr. Majid Taheri and Mr. White will soon be joining their families.



Prof. Sirous Asgari was happily reunited with his family on Weds.



This can happen for all prisoners. No need for cherry picking.



Iranian hostages held in—and on behalf of—the US should come home. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2020

وتابع: "باسم كافة الرهائن الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، أطالب بعودتهم إلى بلادهم".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الولايات المتحدة أفرجت عن الطبيب الإيراني مجيد طاهري بالتزامن مع إفراج إيران عن الأمريكي مايكل وايت".

وأشارت إلى أن "طاهري سجن في الولايات المتحدة لأسباب واهية".

وتناقلت وسائل الإعلام الغربية، أن طهران أفرجت عن العسكري الأمريكي مايكل وايت المحبوس في إيران منذ عام 2018، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونشر معلومات سرية في الإنترنت.

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن "إطلاق سراح وايت جاء ضمن صفقة تبادل شملت أيضا الباحث والأكاديمي الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه".

المصدر: RT + وكالات