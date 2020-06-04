ترامب يؤكد أن وايت الذي أفرجت عنه طهران "في طريقه لأرض الوطن"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن مايكل وايت المحارب القديم في البحرية الأمريكية، غادر المجال الجوي الإيراني وسيعود لمنزل أسرته قريبا.

وأعلنت أسرة وايت الذي اعتقلته إيران عام 2018، أن طهران أطلقت سراحه وهو في طريق عودته للوطن، في مثال نادر على التعاون بين طهران وواشنطن رغم الخصومة المريرة بينهما.

وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن وايت في منتصف مارس، لكنه كان محتجزا في إيران تحت الوصاية السويسرية لأسباب طبية.

وقالت والدته جوان وايت: "لمدة 683 يوما، كان الحرس الثوري الإيراني يحتجز ابني رهينة في إيران وكنت أعيش في كابوس يسعدني أن أعلن انتهاءه وأن ابني في طريق عودته للوطن".

ويأتي الإفراج عن وايت بعد يومين من ترحيل واشنطن سيروس أصغري، الأستاذ الإيراني الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة رغم تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية. وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن وصوله أمس الأربعاء إلى إيران.

المصدر: "رويترز"