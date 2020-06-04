الرئيس المكسيكي: لسنا مثل نيويورك في تعاملنا مع كورونا

دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "هذه ليست نيويورك... سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا. لن نتخلى عن حذرنا".

وأضاف: "المكسيك تسيطر على الفيروس، والبلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة لعدد السكان مقارنة بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل".

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1092 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق، لتدفع أعداد الوفيات اليومية في المكسيك إلى تجاوز الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض، فيما عزا المسؤولون ذلك إلى رفع كفاءة تسجيل البيانات.

وسجلت المكسيك حتى الآن 101238 حالة إصابة بفيروس كورونا و11729 حالة وفاة، مما يجعلها سابع دولة في العالم بها أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس، بحسب مركز "جون هوبكنز" لعلوم وهندسة النظم.

المصدر: "رويترز"