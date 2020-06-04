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عمدة واشنطن: على الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة

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عمدة واشنطن: على الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة
Reuters SAUL LOEB
عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير
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دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، إلى الانسحاب من العاصمة.

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وقالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

المصدر: وكالات

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