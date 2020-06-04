بريطانيا تسجل انخفاضا في أعداد وفيات كورونا

رصدت بريطانيا اليوم الخميس، انخفاضا في أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مسجلة 176 حالة، عقب ارتفاع مطرد في عدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكّرت وزارة الصحة البريطانية في بيانات جديدة، بأن حصيلة وفيات الفيروس في المملكة المتحدة قد بلغت بذلك 39904 حالات.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية انخفاضا لمعدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل أمس الأربعاء 359 حالة وفاة، وسجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة وفاة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.

As of 9am 4 June, there have been 5,005,565 tests, with 220,057 tests on 3 June.



281,661 people have tested positive.



As of 5pm on 3 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 39,904 have sadly died.



More info:

▶️https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/OGXFfkqgDu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 4, 2020

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت 1805 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد رصدها أمس 1871 إصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 281661 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT