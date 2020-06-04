خبير: كورونا والإنفلونزا الموسمية يهددان النظام الصحي الأمريكي

قال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن فيروسي كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية، يهددان بانهيار المنظومة الصحية الأمريكية الخريف المقبل.

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وأضاف أنه يسعى للحصول على ترخيص مستعجل لاستخدام فحص يكشف عن فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية ويفرق بينهما.

ولفت إلى أن المراكز التي يديرها تعمل مع مصنّعي الأدوية من أجل توفير لقاح الإنلفلونزا.

وسجلت في الولايات المتحدة 1851520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتوفى 107175 من المصابين فيما تماثل 479258 آخرون للشفاء.

المصدر: وكالات