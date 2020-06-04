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إيران تعلن عن استعدادها للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير الأقمار الصناعية

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إيران تعلن عن استعدادها للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير الأقمار الصناعية
Reuters Raheb Homavandi
الوكالة الإيرانية للفضاء - أرشيف
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أعلن رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري، عن التشاور التجاري مع الشركات الناشئة حول تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "بحضور 14 شخصا من الشباب المتخصصين في مجال الفضاء تبلورت الشركة الناشئة (Aquila)، في مجال منظومة الأقمار الصناعية الصغيرة بنموذج تجاري جيد... هم الآن يتشاورون مع مختلف المستثمرين".

وتابع: "منظمة الفضاء الإيرانية على استعداد لأي نوع من التعاون مع مثل هذه الشركات الناشئة".

المصدر: "فارس نيوز"

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