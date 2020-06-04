الشورى الإيراني يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية

شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والبرلمانية مع روسيا، معلنا استعداد المجلس لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب محمد باقر قاليباف في رده على التهنئة التي تلقاها من رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين على انتخابه رئيسا للشورى الإيراني، عن ثقته بأن "مواصلة المحادثات البناءة والمشاورات والتعاون النشط بين برلماني البلدين تؤدي دورا مهما في تعزيز وترسيخ العلاقات الودية في مختلف المجالات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى الدور المهم للجنة البرلمانية المشتركة العليا بين البلدين في الإسراع بتنفيذ الاتفاقات وإزالة بعض العقبات القانونية.

وشدد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة تفعيل الآلية المذكورة وتسهيل العلاقات في شتى المجالات، معلنا "الاستعداد لتحقيق الاتفاقيات الثنائية بصورة كاملة عبر الاستفادة من طاقات مجلس الشورى".

وانتخب المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف لرئاسة البرلمان الإيراني الجديد، بعد حصوله على أصوات الأغلبية الساحقة في المجلس الأسبوع الماضي، خلفا لعلي لاريجاني.

المصدر: "فارس نيوز"