في ذكرى أحداث ميدان تيانانمن.. شخصية صينية تذكر واشنطن بلقاح ضد "الثورات الملونة"

اعتبر هو شي جين رئيس تحرير صحيفة "Global Times" الصينية أن أحداث ميدان تيانانمن قبل 31 عاما، كانت لبلاده لقاحا ضد الثورات الملونة، فيما تفتقر الولايات المتحدة لمثل هذا اللقاح.

وكتب هو شي جين رئيس تحرير الصحيفة التابعة للحزب الشيوعي الصيني عبر "تويتر" اليوم الخميس: "مثلت أحداث تيانانمن لقاحا سياسيا للمجتمع الصيني، مما مكنّا من أن نكون محصنين ضد أي ثورة ملونة".

وتابع: "بعد 31 سنة ظهرت وانتشرت أعمال شغب في الولايات المتحدة. هم يفكرون فقط في تصديرها (أي الثورات الملونة) لكنهم ينسون إعداد اللقاح لأنفسهم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة على خلفية مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد الشرطة.

The Tiananmen incident gave Chinese society a political vaccine shot, which has enabled us to be immune to any color revolution. 31 years later, riots emerged and spread in the US. They only think of exporting it, but forget to prepare vaccine for themselves. pic.twitter.com/xc7ynQ0Dow — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 4, 2020

وجاءت تصريحات هو ردا على بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى إخماد الجيش الصيني مظاهرات وقعت بين 15 أبريل و4 يونيو 1989، تركزت في ساحة تيانانمن في بكين، التي احتلها الطلاب منادين بالديمقراطية والإصلاح.

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وأكد البيان وقوف الولايات المتحدة "مع شعب الصين الذي يواصل التطلع إلى حكومة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية الأساسية".

وفي وقت سابق لفتت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى "نفاق" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قرر استقبال ناجين من ميدان تيانانمن في وقت تشهد فيه بلاده مظاهرات مناهضة للعنصرية تستخدم السلطات القوة لتفريقها.

المصدر: RT