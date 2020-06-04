 
مباشر

في ذكرى أحداث ميدان تيانانمن.. شخصية صينية تذكر واشنطن بلقاح ضد "الثورات الملونة"

أخبار العالم

في ذكرى أحداث ميدان تيانانمن.. شخصية صينية تذكر واشنطن بلقاح ضد
Reuters Carlos Garcia Rawlins
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o115

اعتبر هو شي جين رئيس تحرير صحيفة "Global Times" الصينية أن أحداث ميدان تيانانمن قبل 31 عاما، كانت لبلاده لقاحا ضد الثورات الملونة، فيما تفتقر الولايات المتحدة لمثل هذا اللقاح.

وكتب هو شي جين رئيس تحرير الصحيفة التابعة للحزب الشيوعي الصيني عبر "تويتر" اليوم الخميس: "مثلت أحداث تيانانمن لقاحا سياسيا للمجتمع الصيني، مما مكنّا من أن نكون محصنين ضد أي ثورة ملونة".

وتابع: "بعد 31 سنة ظهرت وانتشرت أعمال شغب في الولايات المتحدة. هم يفكرون فقط في تصديرها (أي الثورات الملونة) لكنهم ينسون إعداد اللقاح لأنفسهم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة على خلفية مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وجاءت تصريحات هو ردا على بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى إخماد الجيش الصيني مظاهرات وقعت بين 15 أبريل و4 يونيو 1989، تركزت في ساحة تيانانمن في بكين، التي احتلها الطلاب منادين بالديمقراطية والإصلاح.

إقرأ المزيد
بومبيو يستقبل ناجين من مظاهرات الصين!.. وزاخاروفا تعلق
بومبيو يستقبل ناجين من مظاهرات الصين!.. وزاخاروفا تعلق

وأكد البيان وقوف الولايات المتحدة "مع شعب الصين الذي يواصل التطلع إلى حكومة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية الأساسية".

وفي وقت سابق لفتت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى "نفاق" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قرر استقبال ناجين من ميدان تيانانمن في وقت تشهد فيه بلاده مظاهرات مناهضة للعنصرية تستخدم السلطات القوة لتفريقها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا