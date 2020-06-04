بعد تهديدات "شقيقة الزعيم".. كوريا الجنوبية تدعو لوقف حملة دعائية ضد جارتها

دعت سيئول اليوم الخميس إلى وقف حملة مدنية لإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، بعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية بإلغاء اتفاق عسكري ثنائي ما لم تتوقف الحملة.

وذكرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية أنها تخطط لسن تشريع يحظر مثل هذه "الأعمال المسببة للتوتر"، بحجة أن الحملة تشكل خطرا على حياة وممتلكات السكان في المناطق الحدودية حيث يتم إرسال المنشورات عبر بالونات عملاقة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في الواقع، تم العثور على معظم المنشورات في أراضينا، مما تسبب في تلوث البيئة وزيادة العبء على السكان المحليين للتخلص منها. يجب وقف أي عمل يمكن أن يشكل تهديدا لحياة وممتلكات هؤلاء الناس".

وأضاف: "مع مراعاة للظروف ذات الصلة بشكل شامل، كانت الحكومة بالفعل تدرس تدابير لمنع هذه الأعمال المسببة للتوتر بشكل أساسي بالقرب من الحدود."

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وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بيانا شديد اللهجة يدين إرسال المنشورات عبر الحدود، محذرة من أن "حسن النية والمصالحة لا يمكن أن يترافقا مع مثل هذه الأنشطة العدائية".

ونصحت الحكومة الكورية الجنوبية بعدم إرسال مثل هذه المنشورات، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة السكان في المناطق التي تطلق منها البالونات، لأن الشمال قد يتخذ إجراءات عسكرية انتقامية ضد تلك المناطق.

وغالبا ما تجاهلت مجموعات المنشقين والمنظمات المدنية المناهضة لكوريا الشمالية مثل هذا النداء، مشيرة إلى حقها في حرية التعبير. وبموجب القانون الحالي، من المستحيل حظر حملة المنشورات.

المصدر: "يونهاب"