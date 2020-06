بالفيديو.. شرطة نيو أورلينز الأمريكية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

استخدمت قوات الأمن في مدينة نيو أورلينز الأمريكية الغاز المسيل للدموع ضد مئات المتظاهرين المحتجين على مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على أيدي شرطي خلال توقيفه.

ونشرت صحيفة The Times Picayune / The New Orleans Advocate لقطات دراماتيكية تظهر المتظاهرين الذين يتراجعون أمام الغاز المسيل للدموع، وسط حالة من الازدحام.

وجاء ذلك فجر اليوم الخميس، ضمن أكبر موجة اضطرابات اجتماعية منذ سنوات تمر بها الولايات المتحدة على خلفية وفاة فلويد في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.

وخرج ألوف المواطنين إلى شوارع مدنهم في مختلف أنحاء البلاد تعبيرا عن غضبهم إزاء ممارسة العنف من قبل الشرطة والعنصرية العرقية، ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقتل 12 شخصا على الأقل على خلفية الاحتجاجات، واعتقل أكثر من عشرة آلاف متظاهر، ونشر أكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني في 29 ولاية أمريكية بغية التعامل مع الاضطرابات.

المصدر: أسوشيتد برس