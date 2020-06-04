التشريعي في هونغ كونغ يقر قانونا حول النشيد الوطني الصيني

صادق المجلس التشريعي في هونغ كونغ، اليوم الخميس، على قانون ينظم قواعد استخدام النشيد الوطني وينص على فرض المسؤولية على التعامل السيء وعلى إظهار عدم الاحترام تجاهه.

وذكرت محطة إذاعة RTHK، أن القانون ينص على أن التعامل المهين مع النشيد الرسمي للصين "مسيرة المتطوعين"، سيعاقب عليه بغرامة تصل إلى 50 ألف دولار "عملة هونغ كونغ" (6450 دولارا أمريكيا) والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وحاول نواب المعارضة، مرارا منع تبني هذا القانون. وقام أحد هؤلاء السياسيين بمحاولة منع التصويت عن طريق رش مادة ذات رائحة كريهة في قاعة الاجتماع، وهو ما تطلب استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء.

المصدر: تاس