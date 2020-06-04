روحاني: نتضامن مع الشعب الأمريكي ومن المعيب أن يرفع الإنجيل شخص يأمر بقتل شعبه

عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تضامن الإيرانيين مع الشعب الأمريكي على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة، وانتقد بشدة طريقة تعامل البيت الأبيض مع هذه الاحتجاجات.

إقرأ المزيد

وقال روحاني اليوم الخميس: "نتضامن مع الشعب الأمريكي وندين بشدة الجرائم التي ترتكب ضده بأوامر من البيت الأبيض، مضيفا أن "أسياد البيت الأبيض" جعلوا الولايات المتحدة تعيش أسوأ أيامها السياسية والاجتماعية في التاريخ.

وقال روحاني إن السود والمهاجرين في الولايات المتحدة يتعرضون لظلم كبير، إن من يرفض أداء البيت الأبيض في الولايات المتحدة يتعرض للظلم من الناحية السياسية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن جورج فلويد الذي قتل علي يد الشرطة الأمريكية، "تحول إلى ظاهرة عالمية حركت العالم لأنه قتل مظلوما"، وأضاف: لا يهمنا سواء كان فلويد مسلما أم مسيحيا، أمريكيا أم غير أمريكي، لكن قتله بهذه الوحشية أثبت أن أمريكا على مسافة بعيدة من الحضارة التي دعا إليها الأنبياء.

وتعليقا على صور لترامب وهو يرفع الإنجيل، قال روحاني: "الإنجيل الذي حمله ترامب كتاب سماوي مقدس يدعو إلى السلم ولا يأمر بقتل الأبرياء"، وإنه "من المعيب أن يرفع الإنجيل شخص يأمر بقتل شعبه"، مضيفا أن "حمل ترامب للإنجيل يؤدي إلى غضب كافة أتباع الأديان الإبراهيمية".

المصدر: RT