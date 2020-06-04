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امرأة من أصول إفريقية متحولة جنسيا تتعرض لاعتداء في مينيابوليس (فيديو)

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امرأة من أصول إفريقية متحولة جنسيا تتعرض لاعتداء في مينيابوليس (فيديو)
AP
أرشيف
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تعرضت امرأة أمريكية متحولة جنسيا من أصول إفريقية لهجوم عنيف من قبل أكثر من 30 شخصا من ذوي الأصول الإفريقية بينهم نساء في متجر بمدينة مينيابوليس التي تشهد احتجاجات عنيفة مؤخرا.

وبث نشطاء مقطع فيديو أظهر تعرض المرأة للهجوم وسط إساءات لفظية لها محاولين طردها من المتجر، إلا أنها اعترضت وحاولت البقاء ليتم سحبها وطردها خارج المتجر بالقوة.

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ولم تظهر تفاصيل محددة عن سبب هذه الحادثة.

وانتقد كثيرون هذا التصرف الوحشي، ونددوا بالإساءة لامرأة متحولة معلقين: "حياة السود المتحولين جنسيا تهمنا".

من جهتها كتبت المرأة، إيانا ديور، منشورا في "فيسبوك"، أنها "بخير" بعد الهجوم، وتعاني من إصابات بسيطة.

وكتبت "أنا فقط بحاجة لبعض الوقت لمعالجة كل ما جرى وأشكر كل من حاول الاطمئنان علي".

امرأة من أصول إفريقية متحولة جنسيا تتعرض لاعتداء في مينيابوليس (فيديو)

وتشهد مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، أعمال شغب مستمرة بعد أن تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد.فلويد على يد عناصر شرطة بطريقة قاسية، يوم 25 مايو، مما أسفر عن مصرع الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وقد بدأت التظاهرات في مينيابوليس سلمية قبل أن تتحول منذ يوم الجمعة، إلى فوضى وأعمال نهب وحرق، وتتوسع دائرة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات

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