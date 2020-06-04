امرأة من أصول إفريقية متحولة جنسيا تتعرض لاعتداء في مينيابوليس (فيديو)

تعرضت امرأة أمريكية متحولة جنسيا من أصول إفريقية لهجوم عنيف من قبل أكثر من 30 شخصا من ذوي الأصول الإفريقية بينهم نساء في متجر بمدينة مينيابوليس التي تشهد احتجاجات عنيفة مؤخرا.

وبث نشطاء مقطع فيديو أظهر تعرض المرأة للهجوم وسط إساءات لفظية لها محاولين طردها من المتجر، إلا أنها اعترضت وحاولت البقاء ليتم سحبها وطردها خارج المتجر بالقوة.

Violent mob of over 30 people brutalized a black transgender woman as she attempted to seek shelter in a #Minneapolis convenience store after getting in a car accident



DETAILS: https://t.co/pkdst9PAmopic.twitter.com/1fzbzBEln2 — RT (@RT_com) June 4, 2020

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ولم تظهر تفاصيل محددة عن سبب هذه الحادثة.

وانتقد كثيرون هذا التصرف الوحشي، ونددوا بالإساءة لامرأة متحولة معلقين: "حياة السود المتحولين جنسيا تهمنا".

Iyanna Dior 💔

Black Trans Lives Matter!



Attached is her cashapp. She was viciously attacked by a group of men......on camera.



No I won't share the video it is disgusting and violent and she deserves better!



If you can help please do.

I'm so sorry Iyanna you had to endure that pic.twitter.com/aDVkrmcMPh — My name is Jaremi! (@PhiPhiOhara) June 3, 2020

من جهتها كتبت المرأة، إيانا ديور، منشورا في "فيسبوك"، أنها "بخير" بعد الهجوم، وتعاني من إصابات بسيطة.

وكتبت "أنا فقط بحاجة لبعض الوقت لمعالجة كل ما جرى وأشكر كل من حاول الاطمئنان علي".

وتشهد مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، أعمال شغب مستمرة بعد أن تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد.فلويد على يد عناصر شرطة بطريقة قاسية، يوم 25 مايو، مما أسفر عن مصرع الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وقد بدأت التظاهرات في مينيابوليس سلمية قبل أن تتحول منذ يوم الجمعة، إلى فوضى وأعمال نهب وحرق، وتتوسع دائرة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات